Ds Barça shock: “Dembelé? Non vuole continuare con noi, deve andarsene subito”

Dopo le dichiarazioni di Xavi in conferenza, arrivano quelle di Mateu Alemany: "Deve andare via il prima possibile"

Volge al termine la sfortunata avventura di Ousmane Dembélé al Barcellona. Dopo le clamorose dichiarazione di Xavi di ieri in conferenza stampa e la mancata convocazione per la partita di stasera contro l'Athletic , oggi Mateu Alemany, ds del club, è stato altrettanto chiaro, spiegando di aver detto al giocatore che deve lasciare il Barça "il prima possibile".

"La realtà è che con Ousmane abbiamo iniziato le trattative con i suoi agenti cinque mesi fa, durante questo periodo c'è stata una comunicazione continua in cui la posizione del club è stata quella che il giocatore continuasse con noi. Gli sono state fatte diverse offerte, abbiamo fatto abbastanza. Siamo a 11 giorni dalla chiusura del mercato e capiamo che dopo tutto questo processo, il giocatore ha deciso di non continuare e quello che vogliamo sono giocatori impegnati nel Barça e sia per il suo bene che per il club deve andarsene il prima possibile".