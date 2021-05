Ds ‘Gladbach: “Futuro Lazaro? Tornerà all’Inter. Con il nuovo allenatore…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach Max Eberl sul futuro di Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, è intervenuto in conferenza stampa. Il dirigente del club teutonico ha parlato del futuro di Valentino Lazaro, esterno austriaco di proprietà dell'Inter e in prestito al club tedesco in questa stagione.