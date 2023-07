Ds Cagliari: “Oristanio? Profilo giovane su cui puntare. Ecco la formula scelta”

"Dopo il tesoretto ottenuto con queste cessioni abbiamo prelevato il giovane Sulemana, e stiamo lavorando alcune situazioni come quella di Jakub Jankto che da domani dovrebbe raggiungere la rosa, poi Simone Scuffet e Gaetano Oristanio. Questi giocatori hanno giocato all'estero e hanno voglia di tornare in Italia, Oristanio in Olanda ha fatto bene e potrebbe essere un profilo giovane su cui puntare. Il Cagliari ha bisogno di grande motivazione e questo è il motivo per cui sono stati scelti. Mancano alcuni dettagli, se Oristanio si facesse sarebbe un prestito con diritto di riscatto e controriscatto".