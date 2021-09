Ds Crotone: “Mulattieri, che impressione! Può essere la sorpresa in Serie B”

Le parole di Beppe Ursino: "Nuovo Messias? Di queste belle storie ce ne sono poche: Oddei mi intriga, ma chi mi ha fatto più impressione è Mulattieri"

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport e ha parlato così di chi può essere il nuovo Messias, ceduto al Milan: «Di queste belle storie ce ne sono poche, ma nel Crotone c’è chi può arrivare in A. D’Aprile è un 2005 e può raggiungere grandi livelli, Oddei mi intriga, ma chi mi ha fatto più impressione è Mulattieri, penso possa essere la sorpresa in B. Sono curioso di vedere con la maglia del Crotone Paz e Canestrelli, la trattativa per quest’ultimo è stata dura perché all’inizio l’Empoli lo voleva tenere»