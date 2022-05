Ds Dortmund: “Adeyemi ha rifiutato offerte di top club europei per venire qui”

Le parole di Michael Zorc: "Dopo Niklas Süle e Nico Schlotterbeck, abbiamo un altro giocatore fantastico per la prossima stagione"

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, Michael Zorc , direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato così del nuovo acquisto Karim Adeyemi : "Karim Adeyemi è un giovane nazionale tedesco di grande talento: la sua grande velocità sarà il terminale del nostro gioco offensivo. Dopo i trasferimenti di Niklas Süle e Nico Schlotterbeck, abbiamo un altro giocatore fantastico per la prossima stagione.

Karim è uno che ha un'alta affinità BVB, il suo cuore ha già battuto per i colori giallorossi e ha rifiutato molte offerte dei massimi campionati europei per poter giocare nel Borussia Dortmund. La sua velocità e il suo senso del gol sono impressionanti e, sebbene abbia solo 20 anni, vediamo in lui un enorme potenziale di crescita".