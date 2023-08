Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato così di Samuele Mulattieri, ex centravanti dei ciociari e dell'Inter oggi al Sassuolo: "Credo molto in lui, l'ho venduto io all'Inter da ragazzo. E' un giovane Immobile, con più fisico, fortissimo. Il Sassuolo ha fatto un grande acquisto, così come lo ha fatto per Boloca, ne sentirete parlare. Saranno utili anche per la Nazionale".