Ds Hertha: “Jovetic ha segnato ovunque è stato. Ci aiuterà molto perché…”

Le parole di Fredi Bobic: "Con Stevan otteniamo un giocatore di classe per l'attacco che porta molta esperienza dai migliori campionati in Europa"

In concomitanza con l'annuncio dell'acquisto di Stevan Jovetic, Fredi Bobic, direttore sportivo dell'Hertha Berlino, ha parlato così del centravanti montenegrino ex Inter: "Con Stevan otteniamo un giocatore di classe per l'attacco che porta molta esperienza dai migliori campionati in Europa. Che sia in Premier League, Serie A, Ligue 1 o LaLiga, Stevan ha segnato ovunque. Con le sue qualità calcistiche, ma anche come personalità, ci aiuterà molto. Non vediamo l'ora".