Ds San Lorenzo: “Inter su Giay? Al momento non abbiamo alcuna informazione. A dicembre…”

Nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse dell'Inter per Agustin Giay, esterno classe 2004 del San Lorenzo. Intervistato da SportItalia, il direttore sportivo del San Lorenzo, Matias Caruzzo, ha commentato così la notizia. "Per il momento non abbiamo alcuna informazione riguardo un possibile interesse dell'Inter per Agustin" - ha spiegato.