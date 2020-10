Ds Shakhtar: “Inter tra le migliori al mondo a livello tattico. Girone duro, ma dobbiamo provarci”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Jose Boto, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter.

Siete un club sempre più da Champions. Credete di passare, dunque, nel girone con Real e Inter?

“E’ dura, è vero, ma dobbiamo provarci senza ombra di dubbio”.

Ora sfida l’Inter.

“Una formazione forte, dura, una delle migliori al mondo a livello tattico”.

Crede che possa riuscire a togliere la Juventus dal trono in Italia?

“Il livello del calcio italiano è cresciuto, per la Juventus sarà senza dubbio più difficile. Squadre come Inter, Atalanta e Milan, possono farla soffrire, però dico che c’è una squadra che mi piace davvero vedere in Italia adesso. E’ il Sassuolo, per le idee tattiche, per il modo brillante di interpretare il calcio”.