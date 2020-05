Ds Verona avvisa l’Inter: “Kumbulla? Servono più di 25 milioni. Avrà tante richieste”

Tra i giocatori tenuti sotto osservazione dall’Inter c’è anche il difensore del Verona Kumbulla. Intervenuto a Sky Sport, il ds degli scaligeri Tony D’Amico ha parlato del futuro del giovane difensore:

“25 milioni? Il valore è un po’ più alto. Si tratta di un giocatore forte, ha fatto un campionato straordinario per la sua età. Avrà tante richieste. Ma è presto per parlare di cifre. Per noi avere un giocatore così che viene dal settore giovanile è un onore, merito del lavoro della gestione Setti“.