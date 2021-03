Inter-Atalanta, Sanchez insidia Lautaro. TS: “Conte ha un altro grande dubbio”

Secondo Tuttosport, Conte ha due dubbi in vista della sfida contro l'Atalanta: uno a centrocampo, l'altro in attacco

"Conte e Gasperini fra oggi e domani scioglieranno gli ultimi dubbi di formazione. Al momento sono due quelli principali, uno per parte". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ai dubbi di formazione di Conte e Gasperini in vista di Inter-Atalanta. Secondo il quotidiano torinese, Conte ha due dilemmi da sciogliere: in avanti Lautaro sembra favorito su Sanchez ma il cileno scalpita dopo la doppietta di Parma. L'altro dubbio, più grande invece, riguarda la mezzala perché Vidal insidia Eriksen, "considerando il dinamismo e la fisicità del centrocampo atalantino".