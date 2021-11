Inter, dubbio in difesa per Inzaghi che vuole seguire scia positiva. Chance Dumfries

Problemi muscolari per Ranocchia e Darmian con de Vrij non ancora disponibile: ecco come il mister potrebbe schierare la squadra contro lo Spezia

Eva A. Provenzano

L'Inter si allena nel pomeriggio alla Pinetina, la seduta di rifinitura alla vigilia della gara contro lo Spezia. La squadra poi sarà in campo domattina e post allenamento inizierà il ritiro che porterà alla gara con la formazione ligure. Inzaghi dovrà fare a meno di tre giocatori: de Vrij, Darmian e Ranocchia. Problemi muscolari, come evidenziato ieri dagli esami strumentali effettuati all'Humanitas dai due difensori. L'esterno spera di poter recuperare almeno per la gara che precederà la pausa natalizia. Andrea dovrebbe recuperare per la gara contro la Salernitana.

L'allenatore nerazzurro metterà probabilmente, al centro della difesa ancora Bastoni (come contro il Venezia), Skriniar sul centro-destra e in ballottaggio per il centro-sinistra ci sono Dimarco e D'Ambrosio. Il tecnico potrebbe decidere di dare un turno di riposo a Perisic e spostare più in avanti Federico: a quel punto giocherebbe Danilo al posto che di solito è occupato proprio da Bastoni.

Al posto di Darmian giocherà invece Dumfries che non è ancora riuscito a conquistare del tutto la fiducia dei tifosi interisti: ha una chance importante. Davanti potrebbe partire Dzekodalla panchina. Difficoltà in difesa, ma è un momento positivo per l'Inter e Inzaghi spera di poterne sfruttare la scia.

(Fonte: SS24)