Inter, il dubbio di Conte per il derby: Eriksen o Vidal? “La logica suggerirebbe…”

Il tecnico arriva al derby con un bel dubbio di formazione: dare continuità al danese oppure puntare sul cileno al rientro

Quattro giorni al derby di Milano, al quale Antonio Conte arriva con un dubbio che vorrebbero avere in molti: dare continuità a Christian Eriksen o puntare sul rientro di Arturo Vidal ? La Gazzetta dello Sport prova ad entrare nella testa del tecnico cercando di capire quale sia la scelta migliore: "La magia nel derby di Coppa Italia poteva apparire come un fulmine a ciel sereno, la prestazione di domenica scorsa, invece, è stata completa e, per altri aspetti, conta parecchio di più di quella punizione: intelligenza tattica, centrocampo equilibrato (anche) grazie alla sua presenza e la solita, eccelsa tecnica.

Ultimamente tanti hanno individuato nella (mancata) continuità di impiego il vero tallone d’Achille del danese. Per questo, logica vorrebbe che Conte possa insistere in questa direzione, con un tris in mediana formato da Christian e gli intoccabili Brozovic e Barella con Hakimi e Perisic (Young e Darmian le alternative) sugli out esterni. Come detto, lo suggerirebbe la logica. Perché, nonostante tutto, non è facile rinunciare a uno come Vidal", si legge.