Atalanta-Inter, duelli a tutto campo. Guerra sulle fasce, Brozo-Freuler chi corre di più?

Sarà una sfida a tutto campo quella tra Atalanta e Inter con duelli in ogni zona della partita come sempre con le squadre di Gasperini

Andrea Della Sala

La partita Atalanta-Inter di questa sera sarà un duello a tutto campo tra le due squadre, Come sempre quando in campo c'è la squadra di Gasperini, soprattutto sulle corsie laterali.

FASCE - "Quelle fasce, innanzitutto, in cui i campioni di Italia potrebbero dare un turno di riposo a Dumfries dopo sei giornate filate da titolare in cui è cambiato del tutto lo status dell’olandese: da comparsa spaurita a certezza. Stavolta, però, potrebbe aver vinto il ballottaggio contro di lui Matteo Darmian, reduce dal guizzo in Supercoppa che ha portato al gol di Sanchez al 121’. Anche Gasperini si prenderà una notte di riflessione per sciogliere i dubbi sparsi sulle due fasce, ma sulla sua sinistra Pezzella ha dato ampie garanzie. Dall’altro lato, invece, si contano più chili e più esplosività: Zappaccosta, in vantaggio nel duello con Hateboer, dovrà reggere la forza d’urto di Perisic", analizza La Gazzetta dello Sport.

CENTROCAMPO - "In mezzo si gioca, invece, sulla resistenza, sul contachilometri: Marcelo Brozovic e Remo Freuler sono due dei dieci calciatori di questa Serie A che hanno impiantato un motore diverso dagli altri. Appartengono alla ristretta corte di maratoneti capaci di superare gli 11 km a partita: sono il cuore pulsante (e pensante) delle rispettive squadre. Tra l’altro, lì a centrocampo, occhio pure agli strani incroci del destino: Mario Pasalic e Hakan Calhanoglu non calpesteranno esattamente le stesse zolle, ma sono legati al passato rossonero. Si sono dati il cambio nel Milan cinese durante la folle estate 2017. Ora si sfidano con numeri da attaccanti: per Pasalic otto gol in campionato più uno in Champions, mentre Calha in A si è arrampicato a 6".

ATTACCO - "L’imprevedibile Muriel è la scintilla anarchica del Gasp, imprevedibile proprio come Alexis Sanchez ringalluzzito dalla Supercoppa decisa all’ultimo soffio e con qualche buona chance di partire dall’inizio. Contro la velocità del colombiano dell’Atalanta, Inzaghi deve soprattutto lavorare di reparto: il suo trio di giganti dietro sarà, di certo, più sollecitato del solito. Dall’altro lato l’airone Dzeko avrà il compito, tutt’altro che facile, di tenere palla contro i marcatori famelici del Gasp, anche loro abituati a difendere attaccando, a partire da Demiral. Senza scordare che in questa sfida pure i guanti potevano essere scambiati: Musso, portiere atalantino ed ex compagno di Lautaro al Racing, è stato assai vicino a scalzare il totem Handanovic", chiude Gazzetta.