Perisic tra gli insostituibili di Inzaghi. Torino-Inter, duello ad alta velocità

Tra le sfida di Torino-Inter di questa sera ci sarò anche quella sulla fascia laterale tra il giovane Singo e l'esperto Perisic

"Già, perché Ivan Perisic sta vivendo un’autentica seconda giovinezza. Nel primo anno di Conte aveva addirittura salutato l’Inter, per poi tornare protagonista un anno fa, e in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori esterni della Serie A. Alla classe sta abbinando un repertorio completo: segna, confeziona assist, copre in marcatura. Insomma, inventa e si sacrifica, per Simone Inzaghi si è trasformato in uno degli insostituibili al punto che Dimarco, in teoria la sua alternativa, per trovare un po’ di spazio è dovuto arretrare tra i tre della difesa. Ha messo in fila 5 gol in campionato, alcuni pesanti, come contro il Napoli. Sa pure essere decisivo", aggiunge il quotidiano.