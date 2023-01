Dumfries, agente al lavoro in Premier: “Non si è mosso nulla, tutto rimandato in estate”

Denzel Dumfries potrebbe essere il giocatore sacrificato dall'Inter per questioni di bilancio. Ma l'esterno dovrebbe partire nel mercato estivo e non subito.

"Nonostante Rafaela Pimenta abbia scandagliato il mercato inglese con particolare attenzione a quanto stava accadendo al Chelsea, nulla si è mosso e il discorso per l’olandese vale ancor più che per Skriniar, dato che Bellanova ha dimostrato di non essere ancora all’altezza della situazione e imbastire una trattativa sprint con il Bruges per Tajon Trevor Buchanan , il preferito da Ausilio nel ruolo, ha dell’utopistico a una manciata di giorni dalla fine del mercato", spiega Tuttosport.