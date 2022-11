Olanda, Dumfries: “Farò un altro test per sicurezza ma sto bene. Con l’Atalanta…”

Il giocatore nerazzurro sarà ai Mondiali in Qatar: si temeva per la sua presenza per un problema avuto nell'ultima gara di Serie A dell'Inter

C'era qualche dubbio sulla sua partecipazione ai Mondiali con la maglia dell'Olanda perché si era fatto male nella gara dell'Inter contro l'Atalanta. Denzel Dumfries però ha rassicurato tutti sui social parlando di tempi entusiasmanti in arrivo. Partirà quindi per il Qatar con i suoi compagni. E dal ritiro arrivano altre parole del calciatore interista:

"Farò una risonanza magnetica solo per sicurezza. Ma posso sentire quando qualcosa non va, mi sento bene e mi riprendo sempre in fretta. L'infortunio con l'Atalanta? Il mio ginocchio si è irrigidito e non potevo più correre. Ecco perché ho dovuto essere sostituito immediatamente", ha spiegato.