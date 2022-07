Inter, Dumfries sacrificabile: Bellanova scalpita, Darmian garanzia per Inzaghi

In caso di cessione di Denzel Dumfries l'Inter sarebbe comunque coperta sulla fascia destra. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Dumfries è tra i giocatori sacrificabili, a fronte di un'offerta ritenuta congrua dal club nerazzurro. Anche perché – e questa è un'altra situazione che può turbare la serenità del ragazzo – la concorrenza non manca: Bellanova scalpita e può essere un concorrente insidioso, lo splendido gol contro il Novara (volée di esterno) è la prova che il talento non manca; Darmian verrà spostato sulla sinistra, ma Inzaghi stravede per l'ex Parma e in caso di partenza di Dumfries potrebbe tappare il vuoto dall'altra parte, andando a comporre una coppia comunque rispettabile con Bellanova".