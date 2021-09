Inter-Atalanta, Dumfries o Darmian? TS: “Da non sottovalutare un aspetto in particolare”

L'unico dubbio di formazione per Simone Inzaghi è rappresentato dal ballottaggio a destra fra Dumfries e Darmian

"Per la prima volta in stagione, Simone Inzaghi questo pomeriggio contro l’Atalanta potrebbe schierare l’Inter tipo disegnata in estate con Marotta e Ausilio dopo le partenze di Hakimi e Lukaku". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabile formazione dell'Inter contro l'Atalanta. In difesa ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta difesa da Handanovic. In mezzo al campo, invece, Barella, Brozovic e Calhanoglu con Perisic a sinistra e la coppia Dzeko-Lautaro davanti.