Il dg del PSV: “Dumfries? Su cessione all’Inter ha inciso il suo Europeo”

Il dirigente del club olandese ha parlato del passaggio dell'esterno all'Inter

Il direttore generale del PSV Eindhoven De Jong ha parlato dell'ultima campagna trasferimenti del club olandese. Tra i giocatori ceduti c'è anche Denzel Dumfries , esterno dell'Inter, e di lui ha detto: «I club competitivi in ​​patria e all'estero hanno avuto qualche difficoltà con le cessioni, noi siamo stati in grado di cedere anche abbastanza rapidamente. Penso che su queste cessioni abbia inciso, per esempio, anche il buon Europeo fatto da Denzel e Malen».

Ha parlato anche di Ihattaren, giocatore acquisito dalla Juve e andato in prestito alla Sampdoria, prossima rivale dei nerazzurri in campionato: «Spero stia bene in Italia. Ha attraversato una fase di alti e bassi. La cosa migliore è stata la cessione per lui, lo sapeva. Sono contento che siamo riusciti poi a cederlo l'ultimo giorno di calciomercato».