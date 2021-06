Dumfries, l’ex allenatore: “Fisico? Ha grandi qualità mentali. Carriera come Stam”

Le parole di Alex Pastoor su Denzel Dumfries: "Tutto quello che dici, lo impara. È fantastico lavorare con lui"

Intervenuto ai microfoni di Voetbal International, Alex Pastoor, colui che ha permesso a Denzel Dumfries, obiettivo dell'Inter per la fascia destra, di debuttare nel calcio professionistico, ha parlato così del classe '96: "Tutto quello che dici, lo impara. È fantastico lavorare con lui. Era molto motivato, molto desideroso di imparare. La gente spesso lo loda per le sue qualità fisiche, ma io lo lodo soprattutto per le sue qualità mentali. Se non lo criticavi durante l'allenamento, veniva a chiederti perché. In alcuni giocatori c'è di più rispetto al livello a cui stanno giocando attualmente: l'avevamo visto anche con Denzel, ma non mi aspettavo migliorasse così in fretta. La sua carriera è un po' come quella di Phillip Cocu o Jaap Stam. Sempre un gradino più in alto, poi adattati e poi rialzati di nuovo sopra quel livello".