Dumfries: “Molto felice di terminare la sosta con una grande vittoria e un gol”

L'esterno dell'Inter e della nazionale olandese ha segnato il gol del 4-0 nella sfida di questa sera contro Gibilterra

Arriva il gol in nazionale per Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter ha segnato di testa la rete del 4-0 nella sfida vinta 6-0 dall'Olanda contro Gibilterra valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ecco il post pubblicato dal giocatore su Instagram dopo il match: Molto contento di terminare la sosta per le nazionali con una grande vittoria e con un gol. È sempre un onore rappresentare l’Olanda”.