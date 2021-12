Il Giornale – Inter, Dumfries ormai integrato: Inzaghi trova un titolare in più

L'esterno olandese, complice l'infortunio di Darmian, si è preso la fascia destra nerazzurra e ha dimostrato le sue qualità

3 gol nelle ultime 4 partite, ma soprattutto un maggior conivolgimento nella manovra della squadra e un crescente senso di sicurezza e di consapevolezza nei propri mezzi: dicembre è stato il mese della definitiva esplosione di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, dopo alcune comprensibili difficoltà iniziali, ha sfruttato nel migliore dei modi l'infortunio di Darmian e si è preso la fascia destra dell'Inter. Un titolare in più per Inzaghi, come scrive Il Giornale: "Bel colpo dell'olandese, l'ultimo arrivato, ma ormai a pieno titolo integrato nel gruppo campione: