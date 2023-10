Dumfries: “In certe partite la palla non vuole entrare. Meritato di vincere”

Le parole dell'uomo assist di giornata: l'olandese ha regalato a Thuram il pallone vincente per il gol che è valso i tre punti in CL contro il Benfica

Anche Denzel Dumfries a fine partita ha parlato ai microfoni di Skysport, lui che ha servito l'ennesimo assist in questa stagione, questa volta per il piede vincente di Thuram che ha sigillato l'uno a zero nella gara dell'Inter di Champions contro il Benfica.

Queste le parole del calciatore olandese: «Potevamo segnare molti gol in più. Non c'era stata una bella prestazione contro la Real Sociedad. È stata una gara importante per noi, dovevamo vincere questa gara, ci sono a volte gare con cui la gara non vuole entrare, sicuramente il loro portiere merita i complimenti perché ha fatto belle parate sui nostri tiri, ma sicuramente abbiamo meritato di vincere nel complesso».