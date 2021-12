Dumfries: “La risposta che volevamo: quattro gol, porta inviolata e tre punti”

Il calciatore ha postato sui social tutta la felicità per la vittoria contro il Cagliari

Denzel Dumfries ha rimediato un rigore, ha rischiato di segnare nel secondo tempo di Inter-Cagliari ed è stato un treno sulla fascia destra. Una prova positiva quella del calciatore olandese che era in dubbio alla vigilia perché con il Real Madrid Inzaghi lo aveva sostituito anzitempo per precauzione.

Il giocatore nerazzurro, dopo la vittoria con il Cagliari sprizza felicità da tutti i pori, e in un post scrive: "Porta inviolata, quattro gol, tre punti: questa è la risposta che volevamo mostrare". Ritorno alla vittoria dopo la sconfitta in Champions con il Real (che non ha cancellato il raggiungimento degli ottavi dopo una decina di anni) e primo posto in classifica a +1 sulla seconda.