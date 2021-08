Dumfries-Inter, ogni giorno è buono. “Ma non si esclude questo doppio colpo”

Dumfries, valutato dall'Inter 13-15 milioni, è considerato la priorità e il Psv ha aperto. Da domani ogni giorno può essere quello buono

Dopo aver trovato il post-Lukaku, l'Inter tornerà con forza sull'esterno destro, altro tassello da sistemare vista la partenza di Hakimi. E il nome preferito, ora che c'è anche liquidità, è quello di Denzel Dumfries: "Valutato dall'Inter 13-15 milioni, è considerato la priorità e il Psv ha aperto. Da domani ogni giorno può essere quello buono per l’assalto nerazzurro. Resta l'ipotesi low cost Nandez in prestito con diritto di riscatto, ma in aggiunta. Potrebbero arrivare entrambi? Non è escluso, soprattutto se il Cagliari si ammorbidirà, ma Inzaghi a destra vuole un esterno di corsa", spiega il Corriere dello Sport.