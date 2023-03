Inter-Lecce, Dumfries festeggia su Twitter: “Continuiamo così”

Denzel Dumfries ha giocato da titolare la gara contro il Lecce. Qualche difficoltà nel primo tempo con San Siro pronto a rumoreggiare, poi l'assist che ha chiuso la partita, quello per il gol di Lautaro. Il calciatore olandese poi ha festeggiato la vittoria sui social. In un post su Twitter ha scritto: "Continuiamo ad andare avanti". E nel suo post ha aggiunto: "Forza Inter".

Come ha detto lo stesso Inzaghi, all'Inter sanno che si poteva fare molto di più, che tanti punti persi saranno un rimpianto a fine stagione. Ma c'è un posto in Champions da conquistare per la prossima stagione, c'è il ritorno col Porto, la Coppa Italia, ci sono ancora tante gare da giocare e vincere quante più partite possibile deve essere il mantra della squadra.