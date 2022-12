Dumfries trascina l’Olanda, l’Inter fa i conti: il prezzo sale, ma a gennaio non partirà

Denzel Dumfries è stato il grande protagonista del successo dell'Olanda contro gli Stati Uniti, che è valso agli Oranje il pass per i quarti di finale dei Mondiali. Un gol e due assist per l'esterno dell'Inter, sempre più uomo mercato, come scrive il Corriere dello Sport: "Denzel ha cacciato Washington. Fuori gli americani, va avanti l'Olanda, spinta dal trattore dell'Inter. Due assist e un gol. Dumfries si è messo nella scia di Crujiff (1974) e Rensenbrink (1978), gli unici due giocatori dell'Olanda capaci di partecipare a tre reti in una singola partita dei Mondiali. Strapotere fisico e tecnico sulla fascia destra. Ora chissà quanto lieviterà il prezzo del suo cartellino, valutato circa 60 milioni dall'Inter. A gennaio non partirà, a giugno non si può escludere una cessione".