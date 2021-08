Dumfries, Inzaghi lo aspetta: “Si è speso per lui”. Le curiosità sulla vita privata

Il giocatore è arrivato ieri a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche necessarie prima della firma sul contratto con l'Inter

È arrivato a Milano per raccogliere la pesante eredità di Hakimi. Aveva chiesto la cessione al PSV e quindi si è allenato a parte da quando è rientrato in ritiro, post Europeo con l'Olanda. Denzel Dumfriesè arrivato ieri sera ai voli privati di Linate, è stato accolto dall'Inter insieme a parte della sua famiglia ed amici che lo hanno accompagnato in Italia. L'affare si è chiuso in due giorni perché se in una prima fase il club nerazzurro lo aveva preso in prestito, ottenuti i soldi per Lukakuha potuto dare vita all'affondo. "Agli olandesi andranno 12,5 milioni più 2,5 di bonus legati alla vittoria dello scudetto, ma anche a vari step del cammino europeo dei nerazzurri in Champions. Il calciatore, invece, oggi firmerà un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione", sottolinea il Corriere dello Sport.