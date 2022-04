Inter-Verona, Dumfries: “Altri tre punti in un’atmosfera incredibile”

L'olandese ha ringraziato i tifosi nerazzurri presenti a San Siro dopo la vittoria contro la formazione di Tudor

Denzel Dumfries sorride dopo la vittoria sul Verona e ringrazia i tifosi dell'Inter, a San Siro c'erano oltre sessantamila persone, per esserci stati. Il giocatore olandese, catechizzato da Inzaghi prima della sfida, è diventato ormai un punto di riferimento per il mister e per i suoi compagni. La sua spinta fa spesso la differenza se serve: niente male per uno che ad inizio stagione veniva criticato ampiamente per la sola colpa di non essere Hakimi.