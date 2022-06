Dumfries: “Ecco perché ho scelto l’Inter. Lì sono cresciuto molto tatticamente”

Intervenuto in conferenza stampa insieme al c.t. van Gaal, l'esterno nerazzurro ha parlato della sua crescita dopo un anno in nerazzurro

Intervenuto in conferenza stampa insieme al c.t. Louis van Gaal, Denzel Dumfries ha parlato della sua crescita dopo un anno con la maglia dell'Inter. "Devo ancora dimostrare qualcosa, anche a livello tattico. In Italia ho imparato molto dal punto di vista tattico. Ci è voluto un po' per abituarsi e adesso sto ottenendo risultati. All'Inter gioco nel 3-5-2, per questo ho scelto quella società".