Lo sfogo di Lautaro Martinez allontana Calhanoglu da Milano. Ecco la posizione di Thuram e Dumfries e la richiesta al capitano

Redazione1908 4 luglio - 11:37

L’Inter osserva, attende e pianifica. Perché il nome di Ederson è molto più di un’ipotesi, ma servono le condizioni giuste per far scattare l'assalto.

Condizioni che, al momento, ruotano tutte intorno al futuro di Calhanoglu. Il club nerazzurro è consapevole che per puntare forte sul centrocampista dell’Atalanta servirà prima chiudere alcune operazioni in uscita e fare spazio sia in termini di organico che di bilancio. Ecco perché, mentre da Istanbul continuano a rilanciare la pista che porta al regista turco, a Milano si lavora sottotraccia per prepararsi a ogni scenario.

Il Galatasaray non molla e la sensazione è che il finale sia ormai scritto, anche se il percorso non è ancora chiaro. L’Inter ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro. Ma la proposta che circola in Turchia è di 15 milioni. Una distanza evidente, che rende tutto ancora molto incerto. Anche se lo sfogo di Lautaro, e la precisazione di Marotta, allontanano sensibilmente Calhanoglu da Milano

La posizione di Thuram e Dumfries — Proprio sullo sfogo di Lautaro, ecco la ricostruzione del Corriere della Sera: "Al di là di due caratteri così diversi che sono fatti per essere complementari («Lauti dovrebbe ridere di più» «Lui forse ride troppo...» lo scambio di battute nelle interviste), può darsi che a Lautaro abbia dato fastidio il freno a mano tirato dal compagno. E che oltre che con Calha ce l’avesse anche con lui. Ma Marcus, come altri, a partire da Dumfries, pretende che «le cose di squadra restino dentro la squadra».

Il Toro la mette giù sempre troppo dura e lo fa in pubblico? Mentre Marcus non ha la rabbia agonistica del campione? Una verità non esclude l’altra (senza contare che il francese a differenza del capitano è richiestissimo da stampa e sponsor anche per il suo lato modaiolo) e non esclude certo che i due tornino ad andare d’accordo"