Ai microfoni di Sky Sport, Denzel Dumfries ha concesso una breve battuta dopo la vittoria della sua nazionale: “Il primo tempo abbiamo messo grande energia e ritmo. Non so se sia la mia miglior prestazione, ma sicuramente di questo gruppo sì”, ha risposto l’esterno dell’Inter. Dumfries ha regalato due assist ai compagni nella vittoria per 3-0 contro la Grecia.