Per Alfred Duncan è stato Thiago Motta il suo punto di riferimento quando è approdato all’Inter nel 2010. Il centrocampista della Fiorentina ricorda Motta come un giocatore incredibile: “Sin da piccolo il mio idolo era Thiago Motta, era un giocatore incredibile”, ha detto Duncan in una diretta su Instagram. “Mi sono allenato con lui e posso dire che come calcia lui di prima non l’ho mai visto fare ad altri”.

(goal.com)