Durante: Grande dimostrazione di forza contro Milan che lotta per scudetto”

Il portiere dell'Inter Femminile Durante ha parlato a Inter Tv dopo la vittoria per 3-0 nel derby di ieri sera

"Grande dimostrazione di forza contro una squadra che lotta per lo scudetto. Con la Juve grande prestazione ma non ci ha premiato il risultato. Col Milan prestazione di carattere. Con il Sassuolo sarà una grandissima partita, noi giochiamo sempre per ottenere il massimo".