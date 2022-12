Durante: “Juve? Può esserci penalizzazione ma aspetterei. So che Elkann…”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Sabatino Durante , esperto di calcio brasiliano e intermediario di mercato, ha parlato così del caos Juventus : "Non sono abituato a fare processi alle intenzioni. Ci sono delle indagini in corso, attendiamo riscontri da parte dei giovani. Credo che ci possa essere una penalizzazione da questo o dal prossimo campionato, ma aspetterei il parere dei giudici e la Figc. Ci sono fatti sui quali si potrebbe dire tanto, ma lasciamo i giudizi alla magistratura ordinaria.

Per quello che si è verificato in passato, potrebbe essere applicata una penalizzazione, ma bisogna attendere. Elkann non era contento della gestione della Juve, ma questo è il segreto di Pulcinella. È il grande capo, se abbia ragione o meno, interessa poco. Poi c'è da considerare un lato tecnico, in questo modo si evita un accanimento nei confronti della società. Potrebbe pagare soltanto l'autore di determinate decisioni, le dimissioni potrebbero evitare l'arresto correlato alla reiterazione del reato. Inoltre, viene alleggerita la società da alcune possibili ripercussioni. In Italia abbiamo bisogno di parlare di calcio, di calciatori bravi e giovani".