Durante: “Kaio Jorge? Potrebbe essere un Lautaro Martinez, ma bisogna aspettarlo”

Le parole dell'esperto del mercato brasiliano: "I brasiliani che sono venuti in Italia erano tutti talenti ma noi o non ne conoscevamo le caratteristiche"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Sabatino Durante, agente ed esperto di mercato brasiliano, ha parlato così del giovane talento Kaio Jorge, accostato anche all'Inter in passato: "Lui al Napoli? I brasiliani che sono venuti in Italia erano tutti talenti ma noi o non ne conoscevamo le caratteristiche (come Gabigol e Gerson o Paquetà) e altrove hanno dimostrato qualcosa. Spesso non sappiamo neanche aspettare. Kajo Jorge non è Neymar o Messi, potrebbe essere un Lautaro Martinez ma bisogna aspettarlo.