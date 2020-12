Ronaldo, retroscena Inter: “Poteva essere nerazzurro per 3,5 milioni, ma dormirono”

Intervenuto a Calciomercato.it, l’agente Sabatino Durante ha parlato di un retroscena di mercato riguardante Cristiano Ronaldo e l’Inter e ha precisato anche una cosa sulla trattativa per l’arrivo in nerazzurro di Lautaro:

“L’Inter per tre anni ha avuto l’esclusiva dal 2000 al 2003 per poterlo prendere e non l’ha preso. Nell’agosto del 2003 ero a vedere la finale dell’Under 17 in Finlandia, hanno chiuso la trattativa con il Manchester United. L’Inter poteva prenderlo per 3,5 milioni di euro e non lo ha preso. Perché non lo ha preso l’Inter? Perché Oriali e Branca dormivano, lo disse Suarez in televisione. La prima volta che prese il Pallone d’Oro chiesero a Suarez il motivo e lui disse che Oriali e Branca dormirono. L’Inter lo poteva prendere a 3,5 milioni di euro, lo United lo ha preso a 18 milioni. Lautaro aveva firmato per l’Atletico Madrid, è arrivato all’Inter in seconda battuta. È arrivato all’Inter perché Simeone si è incazzato con Berta che voleva una prima punta e non una seconda punta. I campioni in Italia non vengono”.