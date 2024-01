Dusan Mihajlovic entra nella WSA. Il figlio di Sinisa inizia la carriera da procuratore

Nuovo inizio per Dusan Mihajlovic. Il figlio di Sinisa inizia la carriera da agente ed entra a far parte dell'agenzia WSA. Tra gli assistiti del gruppo anche Correa e Cuadrado.

“Sono molto contento di entrare a far parte di una delle agenzie più importanti a livello internazionale. Il calcio è nella storia della mia famiglia ed è ancora più speciale essere qui per via del legame che univa mio padre Siniša ad Alessandro Lucci, che ringrazio per questa opportunità”.