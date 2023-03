EDICOLA TS – Ancora Dybala per l’Inter. Via Mou dalla Roma via lui e Marotta…

"Italia, lui almeno fa gol". TuttoSport parla così della vittoria dell'Italia per due a zero su Malta. "Retegui conforta ancora Mancini. Incornata dell'oriundo e zampata di Pessina: prima vittoria, il gioco però latita", si legge nel taglio alto. E se a centro pagina si parla di Bagnaia e della Ducati e poi dell'attesa Juve per il processo Prisma, in basso si torna a parlare della notizia di mercato che ha tenuto banco in casa Inter per tutta l'estate scorsa. "C'è ancora Joya per l'Inter?". "Roma, Dybala legato a Mou", "Via il tecnico via Paulo: e Marotta vuole saturare una ferita aperta".