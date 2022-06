Dybala, le proposte di Arsenal e Tottenham non scaldano. L’Inter ha già fatto…

Il futuro dell'attaccante argentino è sempre più a tinte nerazzurre

In questi giorni Paulo Dybala è impegnato con la sua nazionale. Intanto l'attaccante argentino riflette sul suo futuro e tutto porta a pensare che sarà a tinte nerazzurre. Come riporta il Corriere dello Sport, le proposte di Arsenal e Tottenham non hanno scaldato il suo entourage. "Ormai è chiaro che, senza un affondo deciso della Roma o di un altro top club europeo, il suo destino sia sempre più a tinte nerazzurre. L'Inter ha già fatto qualche... numero con l'entourage della Joya: tre anni di contratto che parte da una base di 5-5,5 milioni più bonus. Se ne parlerà ancora. Molto presto".