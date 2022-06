Come Baggio e Recoba: tutto ciò che può dare Dybala all’Inter sul campo

“Fantasia, dribbling, imprevedibilità, tutti ingredienti necessari per accendere l’entusiasmo dei tifosi: quanto è mancato un giocatore così nel primo anno dell’Inter di Inzaghi. Nella testa di allenatore e staff tecnico, Paulo Dybala è il profilo che serve per poter compiere un ulteriore step di crescita, tecnica e pure mentale. L’apriscatole nelle gare più complicate, l’uomo dal tocco magico che sappia inventare ed esaltare il gioco negli ultimi venti metri. Un po’ quello che è stato Luis Alberto per la Lazio di Simone, ma ovviamente con caratteristiche diverse. Nella storia dell’Inter si sono alternati tantissimi numeri 10 dal piede magico e la giocata sublime: certo, non tutti hanno lasciato un segno indelebile o hanno portato trofei, ma fa tutta la differenza del mondo avere o non avere un generatore di qualità nel motore.