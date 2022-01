EDICOLA TS – Dybala, ma cosa fai? Elkann e Agnelli furiosi con l’argentino

La prima pagina su Tuttosport in edicola martedì 18 gennaio 2022 dedica la copertina alla vicenda Dybala

"Effetto Serra, rabbia Milan". Recita così il titolo in prima pagina su Tuttosport in edicola martedì 18 gennaio 2022 in merito all'arbitraggio di Milan-Spezia. La copertina, invece, è dedicata a Dybala: "Dybala, ma cosa fai? I vertici Juve non hanno gradito il comportamento dell'argentino che stasera in Coppa Italia contro la Samp dovrebbe partire dalla panchina. Elkann e Agnelli furiosi".