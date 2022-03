Dybala, incontro rinviato. La Juve gioca al ribasso, l’argentino valuterà altre offerte?

L’incontro in programma oggi è stato posticipato a data da destinarsi, ora l’attaccante avrà modo di valutare anche altre offerte

Non sarà oggi il giorno dell’incontro tra la Juve e l’entourage di Dybala per il rinnovo del contratto. Il club bianconero ha deciso di posticipare il meeting.

“Slitta l’incontro tra la Juventus e l’entourage di Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza, in agenda oggi. Tutto dovrebbe essere rimandato (il condizionale è d’obbligo) alla sosta per le nazionali, quindi dopo il ritorno degli ottavi di Champions del 16 marzo con il Villarreal e le sfide contro Samp e Salernitana”, spiega il Corriere della Sera.

"E ancora numerose sono le valutazioni da fare sul rinnovo alle cifre (e alla durata) chiesti e in teoria ottenuti da Dybala a ottobre, quando l’accordo fu però sancito solo da una stretta di mano, perché l’agente dell’argentino non aveva completato la domiciliazione in Italia: 8,5 milioni più 2,5 di bonus fino al 2026 è un’architettura che adesso viene smontata ulteriormente da questo rinvio a ridosso dell’incontro previsto. La Juve dovrebbe proporre a Dybala la stessa cifra che percepisce ora (7 milioni netti, come Vlahovic) per una durata più breve (tre anni) e con bonus extra. Pesa la richiesta, non prevista ed esosa, da parte dell’entourage del giocatore sui diritti di immagine".