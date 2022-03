Dybala, l’Inter si muove sotto traccia: l’interesse c’è, definita la strategia

Il club nerazzurro valuta seriamente l'ipotesi di fare sul serio per l'argentino, ma non vuole partecipare ad aste

L'interesse c'è, ma non deve essere manifestato in maniera troppo eclatante: è questa la situazione riguardante l'Inter e Paulo Dybala. Così scrive Tuttosport: "Un numero 10 in grado di creare gioco, non solo di finalizzare quello costruito dalla squadra. È la valutazione che suggerisce all'Inter di tenere sotto osservazione la situazione di Paulo Dybala dopo la rottura con la Juventus che lo ha reso uno dei parametri zero più desiderati d'Europa per la prossima stagione. Il club nerazzurro al momento si muove sottotraccia perché, dopo la certificazione della separazione dalla squadra bianconera, non serve sbandierare il proprio interesse, ma è meglio restare coperti per non alimentare aste sull'ingaggio della Joya, sul quale è forte l'attenzione anche in Spagna tra Atletico Madrid e Barcellona".