Libero – Dybala, l’Inter farà un tentativo. Lukaku disposto a ridursi l’ingaggio

L'argentino e il belga, per motivi diversi, sono stati accostati ai nerazzurri in vista della prossima stagione

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, ha fatto il punto sulle tante voci di mercato riguardanti l'attacco dell'Inter: "Veniamo al domandone: dove andrà a giocare Paulo? Molti puntano il dito verso Marotta, da sempre amico del ragazzo nonché primo estimatore (lo portò a Torino prelevandolo dal Palermo nel 2015 per 40 milioni). L'ad dell'Inter un tentativo lo farà, ben sapendo che certi parametri non si possono superare. Per dire, anche Lukaku ha mandato segnali chiarissimi al suo ex "direttore", sarebbe persino disposto a ridursi l'ingaggio, ma non basterebbe ugualmente".