Dybala, la posizione dell’Inter. “Non c’è fretta ma c’è ottimismo”. Mkhitaryan? La situazione

Il futuro di Paulo Dybala resta un enigma ma in casa Inter trapela ottimismo così come per Mkhitaryan. A riportarlo è Tuttosport: "Giovedì c'è stato un aggiornamento con l'entourage di Dybala. Non c'è fretta - prima devono uscire Vidal e Sanchez -, ma c'è ottimismo. I nerazzurri attendono una risposta anche da Mkhitaryan, a cui è stato offerto un biennale da 3.5 milioni più 2 alla firma: la Roma non è tagliata fuori, deciderà l'armeno".