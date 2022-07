EDICOLA / CdS: Inter-Dybala, la via è stretta. Zhang deve prima vendere

Le parole di Marotta indicano un allontanamento da Dybala. E in prima pagina il Corriere dello Sport parla dell'argentino e dei contatti con i nerazzurri. "Inter-Dybala, la via è stretta", è il titolo principale del giornale sportivo che aggiunge: "Zhang deve prima vendere e chiede uno sconto sull'ingaggio. Marotta frena: «Per ora apposto così». Milan e Roma in agguato. L'ad non può prendere Paulo se non esce uno tra Dzeko e Correa. La punta è costretta a valutare altre opzioni".