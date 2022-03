La Stampa – Dybala-Juve, fissato incontro per il chiarimento. “Inter e Atletico alla finestra”

Lunedì dovrebbe andare in scena l'incontro tra la Juventus e l'agente di Paulo Dybala: ecco lo scenario secondo La Stampa

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è in discussione. Dopo i tentennamenti della dirigenza bianconera nelle scorse settimane, lunedì dovrebbe andare in scena l'incontro con l'agente, Jorge Antun. "Il procuratore Jorge Antun e Carlos Novel, responsabile commerciale del giocatore, aspettano l’offerta ufficiale per poi riflettere con il loro assistito. La Joya lunedì non sarà presente in sede, in ogni caso, e spera di lasciare il suo biglietto da visita nella partita di domani allo Stadium contro la Salernitana", spiega l'edizione odierna de La Stampa che poi aggiunge: "Inter e Atletico Madrid, intanto, sono alla finestra per capire che cosa accadrà".