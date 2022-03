Dybala-Juve, la crisi del 7° anno porta all’addio: l’Inter prepara l’assalto, le quote…

Le quote sul futuro della Joya dopo l'ufficialità della separazione con la Juventus al termine della stagione

La crisi del settimo anno ha colpito anche Paulo Dybala e la Juventus che ieri, ufficialmente, si sono detti addio. Il trequartista argentino a giugno saluterà la maglia bianconera e Beppe Marotta, che conosce benissimo il ragazzo avendolo portato a Torino, sogna un nuovo matrimonio con la Joya all’Inter. Proprio la formazione nerazzurra, secondo gli esperti Sisal, è la destinazione più probabile per Dybala vista la quota di 1,85. Inzaghi avrebbe così a disposizione un tandem tutto argentino con Lautaro Martinez. Ma l’Inter, naturalmente, non è l’unica pretendente per il talento sudamericano. Il Cholo Simeone farebbe carte false per portare l’attuale numero 10 della Juventus all’Atletico Madrid per creare un attacco stellare con Griezmann, Suarez e Correa.